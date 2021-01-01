أهدر الفوز وفشل في الوصول للمرمى .. أرقام رونالدو ضد فيورنتينا!

تعرف على أهم أرقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء فريقه يوفنتوس اليوم ضد فيورنتينا.

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في لقاء فريقه يوفنتوس اليوم أمام نظيره فيورنتينا، وهي المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ33 من عمر اللقاء.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم فيورنتينا في الدقيقة الـ 29 من ركلة جزاء وعادل البديل ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة الـ 46 من أول لمسة له.

مشاركة رونالدو كانت خفيفة على قلوب جماهير فيورنتينا بعدما فشل النجم البرتغالي في التسجيل في شباك فريقهم في تلك الزيارة.

مرر رونالدو الكرة 23 مرة في المباراة، منهم تمريرتين طويلتين و21 تمريرة قصيرة بنسبة نجاح 87% انخفضت لـ 76.2% في منتصف ملعب فيورنتينا.

التحم النجم البرتغالي سبع مرات في المباراة بشكل ناجح مع الخصوم، وخسر الالتحام مرتين بنسبة نجاح 77.7% من إجمالي المحاولات، ولم يكن منهم أي التحام هوائي.

هجوميًا اختفت خطورة رونالدو طوال اللقاء، فلم تكن هناك ولو تسديدة وحيدة له داخل إطار مرمى فيورنتينا، وبشكل إجمالي كان له خمس تسديدات، منهم تسديدتين خارج المرمى وثلاثة أوقفهم الدفاع.

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على مستوى العرضيات لعب البرتغالي كرتين منهما واحدة وصلت لزملائه والأخرى لم تصل، وصنع فرصة للتسجيل، ووقع في التسلل مرة وحيدة.

أما دفاعيًا فلم يحاول رونالدو قطع أي كرات من نجوم فيورنتينا وشتت الكرة مرة وحيدة ومنع ثلاث تسديدات بنفسه، ولم يرتكب أي خطأ، وحصل على أربعة أخطاء.

جدير بالذكر أن ذلك هو اللقاء الثاني على التوالي الذي لم يسجل فيه رونالدو مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وآخر أهدافه كات ضد نابولي في السابع من أبريل، رغم ذلك يتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة بـ25 هدفًا.