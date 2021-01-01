أنييلي : نهائي دوري الأبطال ليس الأكثر قيمة والسوبرليج اقترب من الفشل

تصريحات نارية من رئيس يوفنتوس

كشف أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، وأحد المؤسسين لمشروع السوبر الأوروبي، عن اقتراب المهمة من الفشل بسبب ما قامت به الأندية الإنجليزية.

أندية آرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام وليفربول، أعلنت جميعها الانسحاب من المسابقة ليصبح المشروع على وشك الانتهاء.

أتلتيكو مدريد وإنتر كذلك قررا عدم المشاركة في البطولة، ليصبح المشروع في مهب الريح تمامًا قبل بدايته.

ماذا قال أنييلي عن انهيار مشروع السوبرليج؟

رئيس يوفنتوس قال لشبكة "رويترز":"بكل أمانة لا أعتقد أن المشروع سيحدث وفقًا للأدلة الحالية".

وأضاف:"ما زلت أؤمن بجمال هذا المشروع ولكن لا أعتقد أنه سيتم الآن، لن أكشف عن عدد الأندية التي تواصلت معها في الساعات الماضية لإقناعها بالانضمام لنا".

وتابع:"ربما قاموا بالكذب في ردهم، ولكني تواصلت مع عدد كبير من الأندية، لقد كانت لدي تكهنات بأنه إذا انفصلت ستة فرق كانت تهدد الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن ذلك قد يفهم من الناحية السياسية بأنه هجومًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ماذا قال عن رئيس الاتحاد الأوروبي بعد هجومه ضده؟

أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي سبق أن اتهم أنييلي بالكذب، بسبب نفيه السعي وراء إقامة السوبرليج.

وهو ما قال عنه أنييلي:"لو كنت تطلب إذن الآخرين قبل إقامة مثل هذا النوع من المشاريع فهي لن تحدث، العلاقات موجودة، ربما تتغير بمرور الوقت، وأنا متأكد أن البعض سيكونوا منفتحين للحديث مع بعضهم البعض".

ما هو موقفه من أرباح البطولة؟

وفي حوار آخر مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" قال أنييلي:"المكافأة البالغة 350 مليون يورو سنويًا غير صحيحة، سنستمر في المشاركة بالدوري المحلي، وأي تهديد باستبعادنا غير قانوني".

واستكمل:"كرة القدم لم تعد لعبة، هناك حاجة لقطاع صناعي يخلق الاستقرار، المباراة الأكثر قيمة ليست نهائي دوري أبطال أوروبا، بل تصفيات دوري الدرجة الأولى للوصول إلى الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ قيمتها 150 مليون يورو، لذلك نحن بحاجة لخلق قواعد مالية واقتصادية صارمة".

وتابع:"أنا خائف جدًا من الشعبوية التي نعيش بها والطبيعة الاحتكارية التي نعمل فيها، منع العامل من أداء وظيفته أمر خطير للغاية، ولكن نحن لسنا قلقين على الإطلاق، نهجنا هو نهج لحرية جديدة تضمنها التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لذلك نريد الخروج من هذا الوضع الاحتكاري في أقرب فرصة".

ماذا قال عن كريستيانو رونالدو؟

أنييلي اختتم تصريحاته:"أحضرنا رونالدو إلى إيطاليا وضمن وجوده وحده للأندية الأخرى 4 ملايين يورو في شباك التذاكر، نرغب في الاستمرار لجلب المزيد من النجوم من أجل الفوائد التي تعود على جميع مستويات كرة القدم".

وقال أنييلي إنه لم يندم أبدًا على جلب رونالدو، مشيرًا إلى ضرورة وجود الاستقرار لتحفيز الاستمرار في اللاعبين الصغار والكبار أيضًا.

من انسحب من السوبرليج حتى الآن؟

الأندية الإنجليزية آرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، ليفربول مانشستر سيتي وتوتنهام جميعهم انسحبوا ليطيحوا تمامًا بالمشروع.

واليوم انضم لهم كل من إنتر وأتلتيكو مدريد وميلان، لتصبح فرصة إقامة البطولة شبه مستحيلة في الوضع الحالي.

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