يخطئ ولكن بصمة فورتونا تكفي: أنيس الحاج موسى .. ورقة الاتحاد المرفوضة "نقطة تحول" لإغراء كبار أوروبا!

مباراة تلو الأخرى، يواصل الجناح الجزائري أنيس حاج موسى، نجم فينورد، الردّ على كل من طالبوا برحيله، حيث لا يزال يمارس أدوار البطولة، رغم تعثر فريقه بالتعادل مع فورتونا بنتيجة (1-1)، في مباراة الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الهولندي.

تعادل ضمن بقاء فينورد في الصدارة - على الأقل - لهذه الجولة، مع وصوله للنقطة الـ25، ليبتعد بفارق أربع نقاط عن أياكس "الوصيف".

"الورقة المرفوضة" التي قد تغير حياة الحاج موسى

وواصل الجناح الجزائري مساهماته مع فينورد، فرغم عدم التسجيل، إلا أنه صنع هدف المباراة الوحيد لزميله لوتشيانو فالينتي، في الدقيقة 59، بانطلاقة عكست مهارة أنيس، في التعامل مع ضغط المدافعين، والتحرك واختيار الوقت المناسب لتمرير عرضية إلى فالينتي الذي قبل الهدية، ليسددها من داخل المرمى في الشباك.

عندما تشاهد ما يقدمه الجناح الجزائري الذي ترك بصمته بالتسجيل أو الصناعة في 6 من أصل 10 مباريات في الدوري الهولندي، بإحرازه ستة أهداف وتمريرتين حاسمتين، فضلًا عن ليلته الرائعة أمام كومو، في دوري أبطال أوروبا، بهدف و"أسيست"، تدرك أن أنيس الحاج موسى، ربما كان محظوظًا بورقة "الضمانة المالية" التي رفض الاتحاد إرسالها، من أجل إتمام صفقة الجزائري.

وقبل حوالي أسبوع، تحدث روبرت إينهورن، مدير نادي فينورد، عن عرض الاتحاد، الذي كان يرغب في تعويض جناحه موسى ديابي، بعد عودته إلى باير ليفركوزن، بضم أنيس الحاج موسى، وبينما كانت التقارير تشير إلى اقتراب العميد من حسم الصفقة مقابل 42.5 مليون يورو، إلا أنها تعطلت بشكل مفاجئ، وعنها قال إينهورن إن الاتحاد طلب أن تتضمن الدفعة الأولى 10 بالمئة فقط من إجمالي مبلغ الصفقة، ما أثار ريبة الإدارة، لتطالب ضمانة مصرفية، والتي لم تصل، لذلك لم يكن الأمر جديًا على حد وصفه.

ماذا حدث بعد ذلك؟

ما حدث أنك شاهدت إشادة خاصة من سيسك فابريجاس، مدرب كومو، بأنيس حاج موسى، بقوله "إنه لاعب مميز، لازلنا نفتقر إلى لاعبين مثله، ممن يصنعون الفارق على هذا المستوى".

وبشكل عام، فإن أنيس موسى بات محل إعجاب من أساطير هولندا، بفضل تطوره مع فينورد، سواءً فان باستن الذي قال إنهم يستمتعون بمشاهدته، أو رود خوليت الذي أشاد بحفاظ الجزائري على رباطة جأشه وإبداعه عند التقدم بالكرة، والتي تجعل تحركاته غير متوقعة، وحديث فيسلي شناديز عن إعجابه بدقة تسديدات اللاعب وإحرازه للأهداف، فضلًا عن بدء الحديث بشأن ما إذا كان موسى قادرًا على اتخاذ خطوة الرحيل إلى الدوري الإسباني.

هيمنة على الطرف الأيمن

وبخلاف صناعة الهدف، فإن إحصائيات المباراة، أظهرت هيمنة أنيس الحاج موسى على الجبهة اليمنى، وارتكاز هجمات الفريق عليه، رغم أنه أظهر معاناة أيضًا، في الكرات العرضية، حيث أرسل كرة واحدة ناجحة من أصل ثمانية، فضلًا عن كسبه لأربع التحامات فقط من أصل 17.

ورغم ذلك، إلا أن أنيس موسى يترك دائمًا بصمة بالإمكان أن تغطي على عيوبه في بعض المباريات، لاسيما في محاولاته المستميتة لصنع فرص فينورد، خاصة مع تقديم 99 لمسة للكرة، وإرسال 4 تمريرات مفتاحية لزملائه، فضلًا عن نجاحه في الكرات الطويلة (3 من أصل 3)، وكذلك قطعه لمسافة 396.2 متر حاملًا الكرة.

كلمة أخيرة..

قد تظهر بعض العيوب في أداء أنيس الحاج موسى، أو لا يكون في أفضل حالاته في بعض المباريات، ولكن يكفي ترك بصمة وحيدة ليردّ على الانتقادات، في حين تبقى صدارة فينورد بمثابة عامل رئيسي لجذب أنظار عمالقة أوروبا إليه، لاسيما وأنه يقدم شخصية قوية باتت بمثابة "حجر الأساس" في صنع خطورة فريقه الهولندي، وقد يكون مفتاح الحسم لعودة الفريق إلى التتويج بـ"إريديفيزي" بعد غياب.

أنيس موسى أيضًا الذي يواصل إثبات بأن مركز المنتخب الجزائري في أمان، بعد اعتزال رياض محرز، قد يصنع قصة كبيرة في مسيرته، تكون النقطة المحورية فيها، هي فشل صفقته إلى الاتحاد، والتي قد تنقله إلى أحد كبار أوروبا.