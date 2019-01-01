أنيس البدري: مصر المرشح الأكبر للتتويج بأمم إفريقيا

مهاجم تونس السابق يتحدث عن كأس أمم إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرى أنيس البدري، لاعب فريق نادي الترجي، أن منتخب بلاده سيصل إلى الأدوار النهائية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر يوم 21 يونيو الحالي، وتنتهي 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

أنيس البدري قال خلال تصريحات صحفية: "المنتخب التونسي كان أحد المنتخبات التي شاركت في المونديال الأخير، ونحن مرشحين للوصول إلى الأدوار النهائية بأمم إفريقيا".

البدري تابع: "طريقنا في أمم إفريقيا، لن يسكون سهلًا، بسبب ندية المنافسة، ولكننا سندافع عن حظوظنا ونتطلع للتأهل إلى الدور الثاني، وبعدها ستتسع طوحاتنا".

قمنا بالبحث عن كلمة أسطورة في معجم اللغة العربية📔



فوجدنا أن الشخص الذي يقوم بأشياء خارقة وهذا ينطبق على محمد صلاح لابد أن يطلق عليه أسطورة👊



(📸: @MoSalah ) pic.twitter.com/dligJMzJjk — جول مصر (@goaleg) June 17, 2019

ويرى أنيس البدري أن منتخب مصر هو المرشح الأكبر للتتويج بكأس أمم إفريقيا، بقيادة النجم العالمي محمد صلاح.

واختتم لاعب الترجي تصريحاته قائلًا: "السنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون، مرشحين أيضًا لتتويج باللقب، ولكنني لا أستبعد حدوث مفاجآت".

المنتخب التونسي يقع في المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضًا منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا.