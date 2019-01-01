أنيس البدري: سعيد بالتتويج الإفريقي وجماهير الترجي من ذهب

البدري من أفضل لاعبي الترجي في الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أنيس البدري لاعب الترجي التونسي، عن تتويج فريقه بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي بعد انسحاب الأخير.

وكان نهائي الأبطال قد شهد أزمة كبيرة بسبب تقنية الفيديو، وانسحاب الوداد المغربي ليتوج الترجي بطلًا للمرة الثانية على التوالي.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "من الرائع أن أتوج ببطولة إفريقيا مرتين على التوالي خلال وقت قصير، تجربة رائعة مع لاعبين مميزين".

وأضاف: "قدمنا عمل متكامل في الفترة الأخيرة ونتاجها جاء التتويج بالبطولة والدور الكبير الذي قام به الجماهير الوفية بمساندتنا بقوة".

وتابع البدري: "جماهير الترجي من ذهب، أهديه هذا اللقب ونعدهم بالمزيد من البطولات والإنجازات خلال الموسم المقبل".

إقرأ أيضًا - بعد انسحاب الوداد - الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

وكان الترجي التونسي قد توج بالبطولة الماضية على حساب الأهلي المصري، بعد الهزيمة ذهابًا بنتيجة 3 – 1 والفوز إيابًا بثلاثية نظيفة.