أنيس البدري: حققت مع الترجي إنجازات كثيرة.. وأسعى أن أكون إضافة قوية للاتحاد

أنيس البدري ينضم رسميًا لاتحاد جدة

أكد أنيس البدري لاعب اتحاد جدة الجديد، على سعادته بالانضمام للعميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من الترجي التونسي.

الاتحاد لم يعلن حتى الأن تفاصيل التعاقد مع أنيس البدري، ولكن يعد من أهم التدعيمات في الوقت الحالي للفريق لانقاذه من السقوط في الوقت الحالي.

وقدم الاتحاد أنيس البدري بشكل رائع منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليستمر التدعيم في وقت هام من الموسم.

وقال أنيس البدري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد: "بدأت مسيرتي في أولمبيك اليوناني، ومن بعده مثلت فريق أيلي الفرنسي وبعد ذلك موكرون البلجيكي".

وأضاف: "لعبت في الترجي التونسي الذي حققت معه الكثير من الإنجازات والبطولات، واليوم أخوض تجربة جديدة مع نادي الاتحاد السعودي".

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وتابع البدري: "أنا سعيد جدًا بهذه التجربة وسوف أقدم كل ما في وسعي من أجل النادي وأتمنى أن أقدم إضافة فنية وأسعد جماهير الفريق".

البدري يعد من أهم اللاعبين العرب في الوقت الحالي بعد ما قدمه مع الترجي التونسي خلال الموسمين الماضيين والمساهمة في التتويج بدوري أبطال إفريقيا.