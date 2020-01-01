أنمار الحائلي: سنشكو النصر والاتحاد أفضل هذا الموسم

رئيس الاتحاد يهاجم النصر ويعتذر للجماهير.

أكد أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، على أنه مستمر في منصبه، ولا توجد أي نية لرحيله خلال الفترة المقبلة، موجهًا اعتذاره لجماهير ناديه، بعد ما حدث خلال الموسم الحالي.

الحائلي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "هذه السنة ستكون الأخيرة التي يعاني فيها الاتحاد، وحققنا هذا الموسم 35 نقطة، أفضل من آخر موسمين".

رئيس الاتحاد تابع: "طموحنا في بداية الموسم الجديد، هو المحافظة على الاستقرار، حيث واجهتنا الكثير من الصعوبات، وأقدم اعتذاري لجمهور الاتحاد على كل شيء".

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أنمار أردف: "إدارة نادي بحجم الاتحاد أمر صعب للغاية، ولكن انتظروني الموسم القادم، الفريق سيكون أفضل وأقوى بكثير من هذا الموسم".

وواصل: "الاتحاد غالي على قلبي، ولن أتركه أبدًا، ولدينا استراتيجية ستنفذ خلال الأربع سنوات القادمة، وضعناها مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وقمنا بتجديد عقد كريم الأحمدي لمدة عام".

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واختتم أنمار الحائلي تصريحاته قائلًا: "سنقدم بلاغات ضد نادي النصر، بعد مفاوضات مسؤوليه مع لاعبي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني خلال الفترة الماضية".

الاتحاد عانى طوال الموسم، حيث ظل يصارع الهبوط حتى الجولة الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بالإضافة لخروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.