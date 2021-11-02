أنقذ رأس سولشاير من جديد .. ماذا قدم رونالدو أمام أتالانتا؟

مارس كريستيانو رونالدو هوايته المفضلة في التسجيل بمباريات دوري أبطال أوروبا، وقاد مانشستر يونايتد لتعادل ثمين خارج الديار أمام أتالانتا بهدفين لكل فريق في رابع مباريات دور المجموعات للبطولة.

واستمر صاروخ ماديرا في تألقه مع الشياطين الحمر في البطولة، ووصل إلى الهدف الخامس له، ليحسم لهم المباراة الثالثة على التوالي، بعدما سجل هدف الفوز على فياريال في الجولة الثانية، ثم هدف الفوز أمام أتالانتا بالجولة الماضية، وهدف التعادل في الوقت القاتل بمباراة الليلة.

وكان رونالدو نجم مباراة الليلة بلا منازع، بعدما سجل هدفي فريقه، ليستمر الفريق في صدارة المجموعة بالتساوي مع فياريال في عدد النقاط، ولكن الأفضلية للفريق الإسباني بسبب فارق الأهداف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا أبرز أرقام رونالدو أمام أتالانتا..

لعب رونالدو لمدة 90 دقيقة بعد أن بدأ المباراة أساسيًا وأكملها حتى النهاية وسجل هدفي فريقه في المباراة.

اقرأ أيضًا:

ميسي، رونالدو، وصلاح في قائمة جول 50 2021 للرجال

رونالدو يهاجم الأجيال الجديدة: لا يقدرون كرة القدم

سدد رونالدو في مباراة الليلة، أربع تسديدات كأكثر لاعب في الملعب يسدد، ثلاث من تسديدات البرتغالي كانت في المرمى، وتسديدة وحيدة خرجت خارج الملعب.

ولمس رونالدو الكرة 50 مرة، وبلغت دقة تمريراته في المباراة 89.9% بعد تمرير 36 تمريرة، وأتم مراوغتين ناجحتين.

وصنع رونالدو لزملائه فرصتين للتسجيل، كما أرسل كرة عرضية وحيدة وكانت ناجحة.

فقط تخيل ماذا سيكون الوضع في مانشستر بدون رونالدو؟ 👀



تخيلت! .. وضع مأساوي بكل تأكيد 🤦‍♂️



بدون أدنى شك، رونالدو أحد أعظم من لمس كرة القدم في التاريخ 🔥 pic.twitter.com/tXG82fpHCp — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 2, 2021

أصبح كريستيانو رونالدو صاحب الـ 36 عامًا و270 يومًا، هو أكبر لاعب يسجل للشياطين الحمر هدفين في المسابقات الأوروبية، كما تعد ثنائية الليلة هي الأولى للدون مع مانشستر يونايتد في دوري الأبطال منذ مايو 2009.

وسجل البرتغالي الدولي، 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه عامه الـ35 وهو ضعف أقرب منافس له (ديدييه دروجبا).