"أنقذهم جوميس مرة .. لو يريد الهلال بطولات عليه بهذا الأمر"

هل ينجح الهلال في السيطرة على كل البطولات؟

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش الجدل، بشأن ما ينتظر نادي الهلال خلال الموسم المقبل، فيما يخص المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

ويستعد نادي الهلال لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وذلك ببطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن الهلال لن يقدر على التتويج بالبطولات إلا في حالة التعاقد مع أجانب مميزين.

جاء في التغريدة التي نشرها الدويش: "الهلال لم يحقق آسيا إلا بعد أن تعاقد مع أجانب صنعوا الفارق، حيث غاب بعضهم وهبط مستوى البعض الآخر، كاد الفريق أن يغادر آسيا مبكرًا".

الإعلامي الرياضي تابع: "حتى الدوري السعودي كاد يفقده الهلال لولا عودة الفرنسي بافيتمبي جوميس للتهديف، تريد بطولات تسوى، جب أجانب يسوون ويسوّون".

تغريدة الدويش تشير إلى عدم إبرام الهلال صفقات أجنبية كما كان متوقعًا، حيث لم ينجح الزعيم في التعاقد مع لاعبين أجانب سوى المالي موسى ماريجا، مهاجم بورتو البرتغالي.

رغم النفي .. صفقة تبادلية ضخمة تطيح بحمد الله من النصر

ويسعى نادي الهلال للحفاظ على لقب الدوري السعودي للموسم الثالث على التوالي، واستعادة لقب دوري أبطال آسيا الذي حصل عليه النسخة قبل الماضية عام 2019.