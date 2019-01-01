أنطونيو ميرانتي من مشاكل بالقلب لدوري أبطال أوروبا

الحارس المخضرم يظهر للمرة الثانية في دوري الأبطال

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يظهر الحارس الإيطالي المخضرم، أنطونيو ميرانتي، أساسياً في تشكيل روما أمام بورتو في مواجهة الفريقين بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعد الظهور هو الثاني أوروبياً للحارس البالغ 35 عامًا، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب الحارس الدنماركي روبن أولسن عن التشكيل الأساسي لروما، بسبب الإصابة في الكتف وعدم جاهزيته بشكل كامل.

وأنضم ميرانتي لصفوف روما الموسم الحالي قادمًا من بولونيا بمقابل 4 مليون يورو.

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وكان الحارس قريبًا من الاعتزال في أغسطس 2016، عندما اكتشف أن لديه مشاكل في القلب، لكن بعد المزيد من الفحوصات تم التأكيد على اختفاء الخطورة على حياته حال واصل اللعب.

📋 | إليكم تشكيل الجيالوروسي في مباراة الليلة في دور الـ 16 من #دوري_الأبطال..⭐️🐺⭐️ #روما_بورتو pic.twitter.com/VnwWOsMj7E — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) February 12, 2019

وشارك ميرانتي الموسم الجاري مع روما في 3 مباريات، الأولى أمام أودينيزي وانتهت بخسارة روما 1-0، ثم الفوز على كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة.

ويعد الظهور الأوروبي اليوم هو الثاني له، بعدما شارك في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال أمام فيكتوريا بلزن التشيكي وخسر الذئاب 2-1.