النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

أنطونيو ميرانتي من مشاكل بالقلب لدوري أبطال أوروبا

التعليقات()
Getty Images
الحارس المخضرم يظهر للمرة الثانية في دوري الأبطال
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يظهر الحارس الإيطالي المخضرم، أنطونيو ميرانتي، أساسياً في تشكيل روما أمام بورتو في مواجهة الفريقين بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويعد الظهور هو الثاني أوروبياً للحارس البالغ 35 عامًا، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويغيب الحارس الدنماركي روبن أولسن عن التشكيل الأساسي لروما، بسبب الإصابة في الكتف وعدم جاهزيته بشكل كامل.

وأنضم ميرانتي لصفوف روما الموسم الحالي قادمًا من بولونيا بمقابل 4 مليون يورو.

اختيارات المحررين

باكيتا وبيونتيك - كيف آثر الثنائي على طموحات ميلان في 4 مباريات؟

وكان الحارس قريبًا من الاعتزال في أغسطس 2016، عندما اكتشف أن لديه مشاكل في القلب، لكن بعد المزيد من الفحوصات تم التأكيد على اختفاء الخطورة على حياته حال واصل اللعب.

وشارك ميرانتي الموسم الجاري مع روما في 3 مباريات، الأولى أمام أودينيزي وانتهت بخسارة روما 1-0، ثم الفوز على كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة.

ويعد الظهور الأوروبي اليوم هو الثاني له، بعدما شارك في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال أمام فيكتوريا بلزن التشيكي وخسر الذئاب 2-1.

إغلاق