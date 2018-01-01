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أنشيلوتي يكشف موقف نابولي من ضم بافارد

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Getty Images
المدافع الفرنسي ارتبط بالانضمام لنابولي على حساب بايرن ميونيخ في الميركاتو الشتوي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي، أنه لا يخطط إجراء أي تعاقدات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نابولي ارتبط بالتعاقد مع بعض الأسماء في يناير القادم، كان أبرزها المدافع الفرنسي بنجامين بافارد لاعب شتوتجارت.

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وقال أنشيلوتي عن خططه:"هذا التوقيت مهماً جداً لنا والجماهير ستستفيد من فترة البوكسينج داي وجلب عائلاتهم للملعب".

وأضاف:"سنحاول الموازنة بين الأجواء الاحتفالية والتدريب بجدية تامة للمباريات التي سنلعبها".

وتابع:"لست مهتماً بسوق الانتقالات الشتوية، خبرتي خارج الدوري الإيطالي تبدو مختلفة لحد كبير".

وعن بافارد:"في الوقت الحالي لدينا مجموعة مميزة، إذا تحدثت عن إعجابي ببافارد، ذلك سيكون عدم احترام كبير لباقي اللاعبين".

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الدوري الأوروبي:"اذا نجحنا مع إنتر ولاتسيو في التأهل لدور الـ16 من البطولة سيكون تعافي جيد للكرة الإيطالية".

حديث أنشيلوتي تأتي بعد التأكيدات من الصحف الإيطالية، بقيام نابولي بالتفوق على بايرن ميونيخ في سباق ضم بافارد، وتفعيل الشرط الجزائي في عقده بـ35 مليون يورو.

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