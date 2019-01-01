أنشيلوتي يكشف سر الاحتفال الهستيري مع إنسيني

المدرب الإيطالي سعيد بأول فوز لنابولي خارج القواعد منذ 3 سنوات في دوري أبطال أوروبا

فسر المدير الفني لنابولي كارلو أنشيلوتي، سبب احتفاله الهستيري مع لورينزو إنسيني بعد توقيعه على هدف الانتصار الثمين على ريد بول سالزبورج بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا.

وأشار كارليتو إلى أنه أخبر مواطنه أنه سيقود فقراء الجنوب للعودة إلى الوطن بالثلاث نقاط، وذلك قبل مشاركته كبديل في الشوط الثاني بدلاً من هيرفينج لوزانو.

وبعد المباراة قال أنشيلوتي لشبكة سكاي سبورتس "توقعت هذا السيناريو، وكنت أعرف أن الفوز لن يتحقق إلا بالتضحية بأنفسنا واللعب بذكاء، لقد قاتلنا بكل قوة وكانت مباراة رائعة، والأروع أننا حافظنا على تركيزنا حتى الدقيقة 90".

في الوقت ذاته أثنى على درايس ميرتينز بعد تسجيله هدفين في هذه المباراة، ليتخطى عدد أهداف الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا برفع غلته التهديفية لـ116 هدفًا بقميص بفارق هدف عن البطل الأرجنتيني، وعنه قال "كانت ليلة سعيدة له ولنا، عاد نابولي للفوز في دوري الأبطال خارج ملعبه للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات، ونأمل أن يستمر ذلك".

20 دقيقة كانت كافية لميتشي من أجل حسم الأمور أمام أياكس 🦇



هل حسم البلوز تأهلهم للدور المقبل بالفوز في أمستردام؟ 👏#MovementIsEverything @RexonaArabia pic.twitter.com/un8zzkKmAv — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 23, 2019

وختم بالحديث عن لقطة الاحتفال الخاص مع صاحب هدف الفوز "لقد أخبرته قبل المباراة، وقلت له ستلعب وستحسم المباراة، لكني لا أعرف إذا كنت ستلعب 10 دقائق أو 20 أو 30 دقيقة. أنا لست ساحرًا وأخبرته بذلك".