أنشيلوتي يقترب من العودة للبريميرليج

أنشيلوتي إلى البريميرليج مجددًا ولكن بعيدًا عن الستة الكبار!

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بات قريبًا من العودة إلى البريميرليج مجددًا من بوابة إيفرتون.

وكان إيفرتون قد أقال مدربه ماركو سيلفا على خلفية معاناة النادي مع مراكز الهبوط خلال الموسم الحالي، وكذلك بعد خسارته في ديربي الميرسيسايد بخماسية أمام ليفربول مساء الأربعاء الماضي.

ووضعت الصحف عدد من المرشحين لخلافة ماركو سيلفا في إيفرتون، جاء على رأسهم المدير الفني السابق للنادي ولمانشستر يونايتد ديفيد مويس.

وجاء أيضًا كل من مارسيلينو مدرب فالنسيا السابق ومدرب أياكس الحالي إيريك تين هاج وفيتور بيريرا المدير الفني لشنجهاي شينوا الصيني، كل هؤلاء بجوار المرشح الأبرز والاسم الأكبر بينهم كارلو أنشيلوتي.

وتزداد احتمالية عودة أنشيلوتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة الحالية بعد ابتعاد استمر قرابة الـ 10 سنوات عن منافسات البريميرليج.

ويعاني نابولي في الوقت الحالي مع أنشيلوتي وتزداد احتمالية إقالته قريبًا مع الاستمرار في سوء النتائج والأداء الذي يقدمه نادي الجنوب الإيطالي، وكذلك بعد الصدام مع مالك النادي دي لاورينتس.

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يذكر أن كارلو أنشيلوتي قد خاض تجربة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز تلك التي كانت مع تشيلسي ونجح معهم في الفوز بالبريميرليج في مناسبة واحدة.