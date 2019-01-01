أنشيلوتي يستهدف موسماً لا يُنسى مع نابولي

نابولي وفرصة وحيدة لإنقاذ الموسم

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، قبل مواجهة زيورخ السويسري في دور الـ32 من الدوري الأوروبي، على تحديه لتقديم موسماً لا يُنسى والفوز بالمسابقة.

ويستعد نابولي الذي يبتعد عن يوفنتوس بفارق 11 نقطة في صراع صدارة الدوري الإيطالي وودع كأس إيطاليا أمام ميلان، للمنافسة على لقب الدوري الأوروبي.

وتحدث مدرب ميلان وريال مدريد الأسبق بالمؤتمر الصحفي من مواجهة الغد: "عددًا من المباريات الأخيرة لم نقدم أداءً جيدًا بما يكفي، للأسف لمن نستطع خوض المباريات بكفاءة، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن بعض المهاجمين كانوا هادئين وحدث هذا مع ميليك وإينسيني وميرتينز".

وتابع الإيطالي: "علينا أن نرضى بعملية التطبيق والتي تقل في الأمور بعض الشيء، إذا فزنا باللقب سيكون الأمر لا يُنسى، أنه مسابقة طويلة، ولكن يمكننا السير طوال المشوار".

وعن حراسة المرمى للبارتينوبي: "إذا كان أوسبينا جاهزاً سيشارك، غير ذلك سيلعب ميريت، أؤمن بأن الفريق يمتلك مستقبل مشرق، نحن نمتلك مجموعة شابة، ولدينا عددًأ من أصحاب الخبرات، لكن يتواجد الشباب والرغبة في تطوير الفريق".

من هنا بوابة المجد والذهب.. من هنا بوابة مدريد! 🏆#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3zEiTJ826z — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وعن فوز باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد أمس في دوري أبطال أوروبا، وهل يوجد لديه ندم: "لم نكن لنقدم أكثر مما قدمنا، باريس سان جيرمان قد يفوز بالكأس، والآن نحن في منافسة مختلفة ونمتلك نفس الروح، لكننا سنسير نفكر في دور الـ32 أولاً".

وودع نابولي دوري أبطال أوروبا من دوري المجموعات، بعدما حل ثالثاً خلف باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي.