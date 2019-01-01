أنشيلوتي يدعو جمهور إيفرتون للصبر من أجل التتويج المحلي والأوروبي

تصريحاته الأولى بعد تولي المسؤولية..

يؤمن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لإيفرتون، أن تحقيق المجد المحلي والأوروبي مع التوفيز يحتاج إلى الوقت، ولكنه عاد وأكد على سعادته بتولي المسؤولية ووعد الجماهير بتقديم كل ما لديه.

أنشيلوتي فاجأ الجميع بتدريب إيفرتون خلفًا لماركو سيلفا، وذلك بعد أيام قليلة من تركه تدريب نابولي، في الوقت الذي ارتبط اسمه بقيادة أندية أكبر مثل أرسنال، والذي استقر في النهاية على مايكل أرتيتا.

المدرب الإيطالي في تصريحات لقناة إيفرتون الرسمية بعد التوقيع قال "أنا متحمس لوجودي هنا في أعظم الأندية في إنجلترا. أنا أستمتع بالفريق والنادي، إنه نادٍ لديه الكثير من الطموح وله تاريخ عظيم.".

"أعتقد أن الفريق جيد، أنا هُنا لتحسين الفريق وإضافة نوعية أفضل إليه، سأحاول أن أبذل قصارى جهدي. بالنسبة للجماهير فإنني أود أن أقول لهم أن يستمروا كما هم في دعمنا لأن من المهم حقًا أن يحظى اللاعبون بدعمكم."

كما أضاف "أود أن أعمل مع المشجعين، حلمي هو تحقيق النجاح لهذا النادي. هدفنا هو أن نكون منافسين في الدوري الإنجليزي، وأن نكون في صدارة الجدول وأن نكون منافسين في أوروبا أيضًا.".

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"لن يحدث ذلك على الفور، ولكن علينا العمل من أجل تحقيق هذا الأمر. الطموح بالنسبة لنا هو محاولة الفوز والتنافس، الهدف هو الوصول لدوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، يجب أن يكون الفوز بالبطولات هو حلم هذا النادي والمشجعين."

وأتم "أنا هنا لمحاولة تحقيق ذلك، يستغرق الأمر وقتًا ولن يحدث على الفور، لكن نحن نعمل معًا وهذا هو هدفنا.".

جدير بالذكر أن إيفرتون يقبع في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، وقد تعادل في الجولة الماضية مع أرسنال بدون أهداف في الجوديسون بارك بمتابعة من أنشيلوتي من المدرجات على أن يبدأ مهمته بمباراة بيرنلي الأسبوع المقبل.