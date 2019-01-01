أنشيلوتي يجدد اهتمامه بتفاحة ريال مدريد الفاسدة

رغم مأساة اللاعب مع الإصابات

تردد أنباء في بعض الصحف الإسبانية، عن رغبة مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي في الحصول على توقيع صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجيز.

ونقلت "آس" عن مصادر بريطانية، أن المدرب الإيطالي جدد اهتمامه بالدولي الكولومبي، حتى بعد فشل محاولته الأولى عندما كان مدربًا لنابولي.

وسعى كارليتو بكل قوة للم شمله بصاحب الأهداف السينمائية مرة أخرى، لكن في محيط "سان باولو"، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، لتغير موقف زين الدين زيدان تجاه اللاعب.

وكانت أغلب التقارير ترجح سيناريو رحيل خاميس بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ، لكن فجأة، أظهر النادي تمسكه به، في نفس الوقت الذي تعرض فيه ماركو أسينسيو لإصابة سيئة بقطع في الرباط الصليبي.

مع ذلك، ابتعد خاميس عن أغلب مباريات الريال في النصف الأول من هذا الموسم، بداعي لعنة الإصابات المتكررة، آخرهم الانتكاسة التي ألمت به في أكتوبر الماضي.

وردًا على التقارير الإنجليزي المتداولة عن تجدد اهتمام أنشيلوتي بتفاحة الريال الفاسدة، أشار التقرير الإسباني إلى أن النية داخل النادي لا تتجه لخيار بيع أو إعارة اللاعب، بل سيحصل على دعم زيدان بمجرد أن يتعافى من الإصابة.

ولم يظهر رودريجيز بالقميص الملكي سوى سبع مرات منذ بداية موسم الليجا، وفي الوقت الراهن يسابق الزمن للتعافي من إصابته الأخيرة، ليلحق بمباراة خيتافي المقرر لها في الرابع من يناير الجديد، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسبانية بنسختها الجديدة.