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أنشيلوتي يؤكد مجددًا: كوليبالي لا يرغب في الرحيل عن نابولي

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مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يؤكد على سعادة اللاعب خاليدو كوليبالي ورغبته في الاستمرار مع فريق الجنوب الإيطالي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نفى كارلو أنشيلوتي المدير الفني نابولي الأنباء التي تتحدث عن رغبة اللاعب خاليدو كوليبالي مدافع الفريق في الرحيل عن النادي.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت اسم اللاعب بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد في ظل اهتمام أكثر من فريق لضمه.

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وكان اللاعب الدولي السنغالي قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير انتر ميلان، لتتزايد الشائعات عن رغبة رحيله عن الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي ردًا على هذه الأخبار: "في إنجلترا يكتبون الكثير عن كوليبالي، وعن رغبته في الرحيل بعد تعرض اللاعب للإساءة العنصرية، ولكن الأمر ليس كذلك".

كما أضاف المدرب الإيطالي: "كوليبالي يشعر بالسعادة في مدينة نابولي، هو حزين مثل الجميع بعد ما تعرض له، ولكن هذا لا يدفعه لتوديع هذه المدينة، لم يظهر أبدًا رغبة في الرحيل، هو يرغب في الاستمرار في نابولي ويحب إيطاليا".

يذكر أن عقد كوليبالي مع نابولي سينتهي بعد أربع سنوات ونصف.

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