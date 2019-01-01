أنشيلوتي يؤكد رغبة هامشيك في الانتقال إلى الصين

النادي يوافق على تلبية رغبة اللاعب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي أن قائد الفريق ماريك هامشيك في مفاوضات للانتقال إلى الدوري الصيني.

وقال أنشيلوتي لسكاي سبورت:"هناك مفاوضات جارية، علينا تقييم الوضع مع اللاعب".

وأضاف:"النادي يملك احترام كبير للاعب الذي كتب التاريخ مع نابولي، ولكن إذا كان يريد تجربة أخرى فنحن نميل للرغبة بجعله سعيد".

وأوضح:"هناك محادثات ونحن لا نخفي شيئاً، إذا كان اللاعب يريد هذه التجربة الجديدة سنمنحه ما يريد".

وبحسب التقارير فإن هامشيك بات قريباً من الانتقال إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني، ومن الممكن أن يوقع عقداً مع النادي خلال 48 ساعة.