الانتقالات
الانتقالات

أنشيلوتي يؤكد رغبة هامشيك في الانتقال إلى الصين

التعليقات()
Getty Images
النادي يوافق على تلبية رغبة اللاعب..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي الإيطالي أن قائد الفريق ماريك هامشيك في مفاوضات للانتقال إلى الدوري الصيني.

 

وقال أنشيلوتي لسكاي سبورت:"هناك مفاوضات جارية، علينا تقييم الوضع مع اللاعب".

اختيارات المحررين

وأضاف:"النادي يملك احترام كبير للاعب الذي كتب التاريخ مع نابولي، ولكن إذا كان يريد تجربة أخرى فنحن نميل للرغبة بجعله سعيد".

وأوضح:"هناك محادثات ونحن لا نخفي شيئاً، إذا كان اللاعب يريد هذه التجربة الجديدة سنمنحه ما يريد".

وبحسب التقارير فإن هامشيك بات قريباً من الانتقال إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني، ومن الممكن أن يوقع عقداً مع النادي خلال 48 ساعة.

الموضوع التالي:
كريستيانو رونالدو يحقق ما فشل لاعبو يوفنتوس في تحقيقه منذ تريزيجيه في 2005
الموضوع التالي:
أبطال أفريقيا - الوداد يعود بالفوز وتعادل الترجي وشبيبة الساورة خارج أرضهما
الموضوع التالي:
لا يخشى نيمار ومبابي.. دراكسلر يبدي سعادته بالتنافس مع نجمي باريس سان جيرمان
الموضوع التالي:
رسميًا - النصر السعودي يتعاقد مع عبد الله الخيبري
الموضوع التالي:
سر القلادة التي قبلها لاسارتي بعد هدف السولية
إغلاق