أنشيلوتي يؤكد على رغبة نابولي في ضم تريبير ولوزانو

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي يؤكد أنه يسعى لضمه كل من كيران تريبير وهيرفينج لوزانو في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي أنه يسعى لضم كل من كيران تريبير من صفوف فريق توتنهام وهيرفينج لوزانو من بي آس في آيندهوفن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي وأكد خلالها أن الفريق لديه العديد من الاهتمامات في الوقت الحالي.

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وقال أنشيلوتي: "لوزانو وتريبير ضمن اهتمامات نابولي، نتابعهما في الفترة الماضية، ذلك أمر أستطيع أن أؤكده للجميع، لكن لا شيء مؤكد بعد".

وأضاف: "كلاهما يتم متابعته وتقييمه في الوقت الحالي، لكن لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك وأن أثني عليهما، وعلينا أن ننظر لأهداف مختلفة".

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وأكمل: "أنا والنادي نريد أن نحسن من الجودة الخاصة للفريق، ومن قدرتنا على قراءة المباريات، هذه هي الصفات التي نريدها فيمن نتابعهم بالوقت الحالي".

جدير بالذكر أن فريق نابولي قد اقترب من حسم التواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الجاري.