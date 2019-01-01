أنشيلوتي ونابولي ينتقدان المجلس المحلي بسبب سان باولو

غرف ملابس سان باولو تثير أزمة في نابولي وتتطلب تدخل أنشيلوتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدت إدارة نادي نابولي والمدرب كارلو أنشيلوتي اعتراضهما على تأخر المجلس المحلي في المدينة في إصلاح التلفيات الموجودة في ملعب سان باولو.

وكان نابولي قد طالب المجلس المحلي بالمدينة قبل بداية الموسم الحالي ببعض الإصلاحات في الملعب وغرفة خلع الملابس به كذلك.

ولا يحق لنابولي القيام بأي شيء في ملعب سان باولو لأنه لا يمتلكه، وإنما الملعب مملوك للمجلس المحلي للمدينة أي أنه من ممتلكات الدولة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

ونتيجة للتأخر وعدم الرد، تحدث دي لاورينتس رئيس النادي والمدرب كارلو أنشيلوتي بلهجة غاضبة من هذا التأخير مطالبين بالوصول إلى حل.

وطالب النادي برد يتم من خلاله توضيح السبب وراء هذا التأخير، وأيضًا التدخل من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة نظرًا لأن نابولي ينتظر لعب أول مباراة على ملعبه هذا الموسم بعد مرور جولتين لعبهما أمام فيورنتينا ويوفنتوس خارج قواعده.

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يذكر أن نابولي قد مجح في جمع ثلاثة نقاط من أول مباراتين في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على فيورنتينا في الجولة الأولى والهزيمة أمام يوفنتوس في الجولة الثانية.