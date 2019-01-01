أنشيلوتي: نادراً ما أشعر بالرضا التام

المدرب الإيطالي ينقد فريقه ولكن يطالب بعدم المبالغة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حذر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي من التساهل مع جينك البلجيكي خصم الفريق غداً في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي:"أشعر بالأسف لكل من يفترض الأسوأ دائماً، ولكني لست غاضباً. اللاعبون يعرفون ما نحتاج لفعله وسيمنحون كل ما لديهم".

وأضاف:"أتوقع أشياء عظيمة من تلك المجموعة. نادراً ما وصلت للرضا التام في مسيرتي. أنا أعرف جودة هذا الفريق وبالنظر لما يمكنهم فعله في قمة مستواهم لا يمكنني الرضا بشكل تام".

وأوضح:"يجب أن ننقد أنفسنا، ولكن ليس أكثر من اللازم. من الطبيعي أن نمر بفترة تحت الضغط، وإذا ظننا أننا لن نواجه شيئاً من هذا أمام جينك غداً، فنحن في مشكلة".

يذكر أن نابولي يمر بفترة متذبذبة في الدوري الإيطالي، إذ خسر أمام كالياري في ملعبه بينما فاز على بريشيا بصعوبة 2-1.