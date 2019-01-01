أنشيلوتي: نابولي سيقوم بصفقتين مهمتين

هل يلمح أنشيلوتي إلى خاميس؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ناقش كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، سوق الانتقالات الخاص بفريقه، وقال إن هناك إمكانية أن تتم صفقتين مهمتين هذا الصيف.

وضم نابولي حتى الآن كوستاس مانولاس من صفوف روما، وارتبط بضم خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، وماورو إيكاردي من إنتر.

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وقال أنشيلوتي مع "لونا تي في": "الانتقالات المهمة التي سنجريها قد تكون في صورة صفقتين إضافيتين، ولكن مهمين، نريد أن نكون فريق تنافسي".

وأكمل: "ماريو ريو لن يتم بيعه ومع غولام سيبقيان، العام الماضي قدم موسماً مميزاً ولا يوجد نية لبيع البرتغالي".

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وتشير آخر التقارير أن نابولي وجه اهتمامه نحو نيكولاس بيبي، مهاجم ليل، ويحاول ضمه بعرض لاعبه آدم وناس ومبلغ مالي في حدود 60 مليون يورو.

واحتل نابولي الترتيب الثاني في سلم الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.