أنشيلوتي : لست والد بيل ولكني لا أكرهه مثل بعض الجماهير !

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على دعمه للنجم الويلزي جاريث بيل وزميله البلجيكي إيدين هازارد قبل مواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

هازارد تعرض لكم كبير من الإصابات خلال فترته مع ريال، ونفس الأمر بالنسبة لبيل، وتحدث المدرب الإيطالي عن موقف الثنائي من المشاركة في المباريات.

وقال أنشيلوتي عن موقف هازارد:"اللاعب يستحق أن يشارك لبعض الدقائق بكل تأكيد، وسيحصل عليها إذا استمر في الإيمان بنفسه".

وأضاف:"هو يتمتع باحترافية واضحة في التدريبات وسيأتي دوره في المشاركة لطالما هو متداخلًا معنا، وما زلت بحاجة للتفكير حول التشكيل الذي سألعب به غدًا".

مشاركة هازارد في مركز مختلف عن فينيسيوس جونيور:"يمكننا أن نرى ما إذا كان يمكنه اللعب كجناح أيمن، وأعتقد أنه يجيد اللعب في هذا المركز".

جاهزية جاريث بيل:" لن يتم استدعائه لأنه لم يتواجد معنا الفترة الأخيرة، مع ويلز سيقرر ما إذا كان يمكنه اللعب أم لا، المهم أنه بخير الآن".

غضب الجماهير من بيل:"أنا لست أبيه، الجماهير غاضبة منه ولكني لست كذلك، لقد مر بوقت صعب، لكن لا أحد ينسى انه ساعدنا في العديد من الأوقات، إنه لا يمر بأفضل فترة له هنا وعلينا إظهار الثقة فيه".

تقييمه للفترة الثانية له في مدريد:"أشعر بحالة جيدة جدًا في هذا النادي وبهذه المدينة".

عودة داني سيبايوس:"أحبه ورأيته مع آرسنال العام الماضي، لقد عان من إصابة كبيرة والآن هو يتدرب منفردًا، ليس هناك وقت لتقييم موقفه الآن".

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسييداد المتصدر.