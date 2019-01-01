أنشيلوتي: أهدف للقضاء على هيمنة يوفنتوس وسأشجع تشيلسي أمام أرسنال

نابولي فشل في مجاراة السيدة العجوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وعد كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، بأن الفريق سيعمل للفوز بالدوري الإيطالي والقضاء على هيمنة يوفنتوس في الموسم المقبل، مؤكداً استمراره في تدريب الفريق.

ويحتل نابولي المركز الثاني خلف يوفنتوس في ترتيب الدوري الإيطالي، ولكن الأخير حسم لقب المسابقة قبل نهايته بخمس جولات.

وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي لمباراة سبال: "الآن بعد مضي عام هنا بدأت أفهم العقلية والأهداف والمطالب، أسعى لكسر هيمنة يوفنتوس وتتويج نابولي باللقب، لست هنا في عطلة".

وأضاف: "البداية كانت صعبة بالنسبة لنا وترتيب المباريات لم يساعد، كما أن مجاراة يوفنتوس أمر صعب، ولكن سنعمل لتدعيم الفريق مع الإدارة وتقليص المسافة".

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وواصل الإيطالي: "لا توجد أي مشاكل مع دي لاورنتيس، نعمل سوياً من أجل نابولي، ولكن هناك أمور يجب احترامها مثل قواعد اللعب النظيف، هذا الموسم الهدف كسر حاجز الثمانين نقطة".

وعاد أنشيلوتي للحديث عن موسم الفريق الأوروبي: "خرجنا أمام ليفربول وأرسنال، فريقان يلعبان نهائي البطولة، وهذا شيء يخفف من وقع الأمر قليلاً".

واستطرد: "في النهائي سأشجع ساري وتشيلسي، أنا أرتبط بعلاقة قوية مع النادي ومازلت على اتصال دائم معهم".

ويحل نابولي ضيفاً مساء الأحد على سبالي وعينه على ثلاث نقاط تضمن له المرتبة الثانية قبل مواجهة إنتر الأسبوع المقبل.