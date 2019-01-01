أنشيلوتي: قرعة نابولي في الأبطال أفضل من العام الماضي

نابولي أمام ليفربول مجدداً

هيثم محمد فيسبوك تويتر

أكد كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، أن قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي أفضل من تلك الخاصة بالموسم الماضي، وذكر بأن الفريق يريد المنافسة في كل البطولات.

القرعة أوقعت نابولي مجدداً في مواجهة ليفربول مثل نسخة العام الماضي، بالإضافة إلى سالزبورج وجينك البلجيكي ضمن المجموعة الخامسة.

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء يوفنتوس: "قرعة دوري الأبطال أفضل بكثير مقارنة بتلك الخاصة بالعام الماضي، ولكن سنلعب كل لقاء على حدة".

وأضاف: "تركيزنا الآن على لقاء يوفنتوس، هذا اختبار لتحديد المستوى، سعيد بمقابلة ساري وأتمنى له التحسن، هناك عدة حكام مميزين وأورساتو أحدهم، أريد فقط تعديل قانون لمسة اليد، هناك احتكاك كبير باللعب".

وواصل أنشيلوتي: "أريد نابولي قوي ومتوازن بين الدفاع والهجوم، نريد المنافسة في كل البطولات، قمنا بميركاتو مميز على صعيد التعاقدات والبيع".

ويحل نابولي ضيفاً مساء السبت على يوفنتوس في تورينو ضمن قمة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.