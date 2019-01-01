أنشيلوتي: فزنا على ليفربول بالتضحية وهكذا طمأنت كلوب

كارليتو يمازح كلوب بعد الفوز عليه في قلب "سان باولو"

أثنى المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي على أداء فريقه نابولي في مباراته أمام حامل لقب دوري أبطال أوروبا ليفربول، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "سان باولو" وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل لا شيء.

وقال كارليتو في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سكاي سبورتس" الناطقة بالإيطالية "من الصعب جدًا اللعب ضد ليفربول، ودائمًا تعاني أمامهم منذ الدقيقة الأولى وحتى الثانية الأخيرة، لذا كان ينبغي علينا أن نُضحي بأنفسنا، لكن دون أن نفقد هويتنا".

وأضاف "حاولنا بقدر المستطاع التغلب على عدوانية ضغط ليفربول في منتصف الملعب، وبوجه عام، كانت المباراة متوازنة في أغلب أوقاتها، لكني أقدر بشكل خاص الطريقة التي دافعنا بها عندما كانت المباراة 0-0، وهذا ما ساعدنا على التسجيل في الدقائق الأخيرة".

وشدد على ضرورة المواصلة بنفس النسق لتفادي ما حدث الموسم الماضي، بقوله "ما أريده هو رؤية فريق يؤمن بنفسه وجودته، لقد أحبب كثيرًا التي لعبنا بها، خصوصًا عندما تكون الكرة في حوزتنا، وساعدنا ليورينتي بعد مشاركته في الشوط الثاني".

وعن تخصصه في الفوز على حامل اللقب الأبطال كما فعل 4 مرات من قبل مع 4 فرق مختلفة، قال "كل ما في الأمر أننا نقاتل في الدفاع والهجوم ونعمل كفريق واحد، لأن في كرة القدم أحيانًا تُجبرك الظروف على التعامل والتكيف مع المواقف والتفاصيل البسيطة أثناء المباراة، وأعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل جيد اليوم".

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وفي الختام، سُئل عما دار بينه وبين يورجن كلوب بعد المباراة، قال "أخبرته ألا يقلق لأن خسارته هنا تعني أنه سيستمر حتى يفوز بالبطولة. فقد طمأنته!".