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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

أنشيلوتي عن فوزه بركلة جزاء: قرار صعب من الحكم

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نابولي يحسم الوصافة رسمياً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي اعتقاده بأن فوز فريقه على كالياري في الأسبوع 35 للكالتشيو كان مستحقاً.

وقال أنشيلوتي لسكاي سبورتس:"في الشوط الأول من المباراة لم يكن هناك التزام أو حركية، ولكن في الثاني تطورت الأمور".

وأضاف:"أعتقد أنه بعد الشوط الثاي بات النصر مستحقاً".

وعن ركلة الجزاء التي فاز بها الفريق في الدقيقة 98 قال:"قرار صعب، الشك موجود بالطبع، ولكني لا أعتقد أنه كان هناك نية لإسداء معروف إلى نابولي".

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وتابع:"لقد كان وضعاً معقداً ومن الصعب تقييمه، في النهاية اتخذ الحكم قراره".

وسجل لورنزو إنسيني تلك الركلة في نهاية المباراة ليفوز نابولي 2-1، ويرفع رصيده إلى 73 نقطة ليحسم المركز الثاني رسمياً، بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان الثالث.

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