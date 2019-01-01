أنشيلوتي عن فوزه بركلة جزاء: قرار صعب من الحكم

نابولي يحسم الوصافة رسمياً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي اعتقاده بأن فوز فريقه على كالياري في الأسبوع 35 للكالتشيو كان مستحقاً.

وقال أنشيلوتي لسكاي سبورتس:"في الشوط الأول من المباراة لم يكن هناك التزام أو حركية، ولكن في الثاني تطورت الأمور".

وأضاف:"أعتقد أنه بعد الشوط الثاي بات النصر مستحقاً".

وعن ركلة الجزاء التي فاز بها الفريق في الدقيقة 98 قال:"قرار صعب، الشك موجود بالطبع، ولكني لا أعتقد أنه كان هناك نية لإسداء معروف إلى نابولي".

وتابع:"لقد كان وضعاً معقداً ومن الصعب تقييمه، في النهاية اتخذ الحكم قراره".

وسجل لورنزو إنسيني تلك الركلة في نهاية المباراة ليفوز نابولي 2-1، ويرفع رصيده إلى 73 نقطة ليحسم المركز الثاني رسمياً، بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان الثالث.