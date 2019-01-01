أنشيلوتي عن فوزه بركلة جزاء: قرار صعب من الحكم
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أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي اعتقاده بأن فوز فريقه على كالياري في الأسبوع 35 للكالتشيو كان مستحقاً.
وقال أنشيلوتي لسكاي سبورتس:"في الشوط الأول من المباراة لم يكن هناك التزام أو حركية، ولكن في الثاني تطورت الأمور".
وأضاف:"أعتقد أنه بعد الشوط الثاي بات النصر مستحقاً".
وعن ركلة الجزاء التي فاز بها الفريق في الدقيقة 98 قال:"قرار صعب، الشك موجود بالطبع، ولكني لا أعتقد أنه كان هناك نية لإسداء معروف إلى نابولي".
وتابع:"لقد كان وضعاً معقداً ومن الصعب تقييمه، في النهاية اتخذ الحكم قراره".
وسجل لورنزو إنسيني تلك الركلة في نهاية المباراة ليفوز نابولي 2-1، ويرفع رصيده إلى 73 نقطة ليحسم المركز الثاني رسمياً، بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان الثالث.