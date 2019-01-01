أنشيلوتي: علينا أن نهاجم أكثر

تصريحات كارلو أنشيلوتي عقب فوز نابولي على فيورنتينا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن سعادته بافتتاح الموسم الجديد لنابولي بانتصار هام في مباراة صعبة على ملعب صعب.

وكان نابولي قد حقق انتصارًا دراماتيكيًا من أرض فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء، إحداهما لصالح نابولي والأخرى لصالح فيورنتينا، مما أثار الكثير من الجدل، ما رفض أنشيلوتي الحديث عنه

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وعقب المباراة، قال أنشيلوتي إن الإيجابيات التي خرج بها الفريق من المباراة كثيرة، ولكن في نفس الوقت أكد أنه على الفريق مواصلة الأداء الهجومي رغم تلقي الأهداف.

وأضاف: "علينا البحث عن أسباب تلقي 3 أهداف بالطبع، ولكن ذلك لا يعني تغييرًا في أسلوب اللعب، علينا أن نكون أكثر هجومية في المباريات المقبلة"

وتابع: "الموسم الحالي سيكون أكثر تنافسية في إيطاليا، لذلك علينا أن نستمر في جمع النقاط وأن نحاول دائمًا أن نقدم أفضل شيء نمتلكه"

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يذكر أن نابولي قد تعاقد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من هيرفي لوزانو من أيندهوفن وكوستاس مانولاس من روما.