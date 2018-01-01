أنشيلوتي: شخصية نابولي حسمت الانتصار أمام بولونيا

مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي يشيد بشخصية لاعبيه بعد الفوز على بولونيا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي بشخصية لاعبيه بعد الفوز على بولونيا بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة لشبكة سكاي سبورتس: "في هذه الفترة من العام، لا تقدم كل الفرق المستوى المتوقع منها بسبب ضغط المباريات، لم نفرض أسلوبنا على المباراة، وسمحنا لبولونيا بالتعادل مرتين من كرات ثابتة، وكان علينا أن نظهر شخصيتنا بعد أن صعب بولونيا علينا الأمور".

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كما أضاف المدرب الإيطالي: "بولونيا كان متحمسًا للغاية وسبب لنا متاعب أكثر من أي فريق واجهناه داخل ملعبنا هذا الموسم، شخصيتنا هي من حسمت المباراة في النهاية، أعتقد إننا نسير على الطريق الصحيح، حققنا نتائج جيدة ولكنها لا تجذب الأنظار في ظل الأداء والنتائج المبهرة ليوفنتوس".

وتابع مدرب ريال مدريد وميلان الأسبق حديثه وقال: "علينا أن نكون متفائلين، نحن ننافس على المراكز الأربعة الأولى، كمما إننا قدمنا أفضل ما يمكن في دوري الأبطال، ولكني أعتقد أن الفريق لم يظهر إمكانياته الحقيقية بعد، نستطيع تقديم المزيد والتطور".

يذكر أن كارلو أنشيلوتي يخوض موسمه الأول في قلعة سان باولو خلفًا لمواطنه ماوريسيو ساري.