أنشيلوتي: خسرنا من خطأ لا يتكرر واستقبال سبعة أهداف غير مقبول

كارلو أنشيلوتي غاضب من أداء فريقه الدفاعي ويؤكد أن المستوى سيتحسن في الفترة المقبلة من الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي على شعوره بالغضب من أداء فريقه الدفاعي في بداية الموسم بالدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي لصالح "بي ان سبورتس" عقب المباراة، وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع تقديم مستويات أفضل".

⏱16' يوفنتوس 1-0 نابولي

⏱19' يوفنتوس 2-0 نابولي

⏱62' يوفنتوس 3-0 نابولي

⏱66' يوفنتوس 3-1 نابولي

⏱68' يوفنتوس 3-2 نابولي

⏱81' يوفنتوس 3-3 نابولي

⏱90' يوفنتوس 4-3 نابولي



نحن على موعد مع نسخة استثنائية من الدوري الإيطالي هذا الموسم 🔥 pic.twitter.com/XPjerWG6Bk — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وقال أنشيلوتي: "خسرنا المباراة من خطأ ربما لا يحدث كثيرًا، واللقاء كان صعبًا لكننا وجدنا الشخصية الجيدة وتعادلنا رغم أننا لم نكن جيدين في أول ساعة".

وأضاف: "هذه هي الألية التي كان يجب أن نسير عليها بكل هذا الدعم في الدفاع، ربما حدثت أخطاء كثيرة لكن الأمور ستتحسن في المستقبل".

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وأكمل: "بكل تأكيد علينا أن ندافع بشكل أفضل لقد استقبلنا سبعة أهداف في مباراتين، سنعالج هذه الأخطاء في النهاية".

واختتم تصريحاته قائلًا: انيسني لم يكن على ما يرام، كان يعاني من مشكلة، كذلك آلان لذلك قررت أن أخرجهما من المباراة".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في اللحظة الأخيرة بهدف عكسي عن طريق السنغالي كاليدو كولبيالي.