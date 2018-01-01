أنشيلوتي: المخاطرة هي التفكير بيوفنتوس

لولا ميريت لكانت نقطة وحيدة للسماوي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حقق نابولي فوزاً صعبًا على حساب سبال، والذي كاد أن يضيع في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لولا تألق الحارس أليكس ميريت.

ويواصل نابولي مطاردة يوفنتوس في الدوري الإيطالي، قبل أن يواجه حامل اللقب، روما في ختام مباريات الجولة الـ17 اليوم.

وأشاد أنشيلوتي بلاعبي نابولي وتحدث عن مجريات اللقاء: "عندما لا تستغل الفرصة لمضاعفة النتيجة، سيتنهي بك الأمر تعاني، كانت النتيجة 1-0 وفي الدقائق الأخيرة تشعر بالتعب، وكان ميريت رائعًا".

الانتصار قلص الفارق مع يوفنتوس لـ5 نقاط: "المخاطرة بالتفكير في يوفنتوس قد يسبب التراجع، نحتاج المحاكاة، لذلك علينا التفكير بأنفسنا ثم التطور، نستطيع تقديم الأفضل، ولدينا لاعبين عائدين وهناك مساحة للتطور".

وعن التغييرات الهجومية في الفريق والمداورة: "نقوم بالأمر بطريقة جيدة في العمق، لكن في بعض الأحيان نلعب بشكل غريب، خاصة مع العودة للخلف، الفريق أحيانا بمهاجمين".

وتصدى ميريت لكرة الجزائري محمد فارس في الدقيقة 94 ليمنع فريقه من خسارة نقطتين: "لعبنا بشكل جيد اليوم، اليوم أظهر مستوى أعلى، لأننا نمتلك حراس في مستوى عالٍ، ولدينا أيضًا أوسبينا وكارنيزيس الذين يؤدون بشكل جيد".

واختتم الإيطالي الذي درب كبار الكرة الأوروبية وآخرهم بايرن ميونيخ عن شعوره في نابولي: "استمتع بالعمل، وأحب ما أعمل، خاصة عندما تمتلك فريقًا مثل هذا".

نابولي يواصل مطاردة يوفنتوس بفوز هزيل على سبال بهدف نظيف. pic.twitter.com/3G3R7Jn6Ik — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

ويلتقي نابولي يوم الأربعاء المقبل مع إنتر في قمة الجولة الـ18، ثم بولونيا بالجولة الأخيرة من الدور الأول.