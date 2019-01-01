أنشيلوتي إلى أرسنال؟ إيفرتون يعلن استمرار فيرجسون أمام مانشستر يونايتد

خطوة قد تفتح أبواب النادي اللندني أمام المدرب الإيطالي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن استمرار دونكان فيرجسون لاعب الفريق السابق، على رأس الإدارة الفنية للجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون قام مؤخراً بإقالة ماركو سيلفا، وتعيين فيرجسون بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد بشكل دائم، وسط أنباء حول قدوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

فيرجسون بدأ بشكل مذهل مع التوفيز، حيث قادهم للفوز على تشيلسي بملعب جوديسون بارك السبت الماضي بنتيجة 3/1، وسط حالة من التفاؤل بعد سلسلة من النتائج المتخبطة مع سيلفا.

🔵 | Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's game at @ManUtd. #EFC pic.twitter.com/eMspqZqySJ — (@Everton) December 11, 2019

النادي الإنجليزي أعلن عبر موقعه الرسمي، أن فيرجسون سيستمر بمنصبه المؤقت، وسيكون متواجداً على دكة البدلاء أمام مانشستر يونايتد الأحد القادم.

وهو ما يفتح العديد من الاحتمالات حول موقف إيفرتون، أهمها تأجيل الموقف النهائي من المدرب الجديد، وسط تكهنات مستمرة حول التعاقد مع أنشيلوتي أو المدرب السابق ديفيد مويس.

طرح احتمالية لنقل الكلاسيكو إلى ملعب محايد

فرصة أرسنال؟ وجهات محتملة لأنشيلوتي بعد نابولي

الخطوة تفتح الباب أمام أرسنال ليصبح وحيداً في سباق الحصول على خدمات أنشيلوتي بحالة صرف إيفرتون النظر عنه، حيث يبحث الفريق اللندني هو الآخر عن خليفة للإسباني أوناي إيمري.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز الرابع عشر بجدول البريميرليج، وفي رصيده 17 نقطة فقط من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن.