أنشيلوتي : أزمة برشلونة طبيعية، وهل نتخلى عن صفقة مبابي؟

تطرق كذلك إلى جاهزية إيدين هازارد

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على الأزمة التي يمر بها غريمه التقليدي برشلونة خلال الفترة الحالية.

برشلونة سقط بثلاثية أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وخسر ضد غرناطة بالدوري الإسباني، لترتفع التكهنات حول رحيل رونالد كومان.

أنشيلوتي تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مايوركا، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء، وتطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة.

وقال الإيطالي في تصريحاته:"من تجربتي كل الفريق تحدث لها مشاكل، الآن اتضح لنا أنه على المدرب أن يعمل على حل المشاكل لا شيء أكثر من ذلك".

المقارنة بين أسلوب برشلونة وريال مدريد:"سؤال معقد للغاية، أحتاج إلى وقت لشرح ذلك، عليك أن تأخذ في الاعتبار أن كل نادٍ وله تقاليده وأسلوب لاعبيه".

التغييرات ضد مايوركا:"أدرس القيام ببعض التغييرات، ولكن سنكون في أفضل مستوى جاهزية ممكن ضدهم".

الفارق بين التجربة الحالية والسابقة له في ريال مدريد:"إنهم لاعبون مختلفون عن الذين كنت أملكهم من قبل، أهم شيء هو معرفة أسلوبهم ووضعهم في موقع جيد في الملعب".

إمكانية عدم التعاقد مع كيليان مبابي بسبب مستوى فينيسيوس جونيور:" لا أؤمن بذلك، وأعتقد أن فينيسيوس أكثر نضجًا وثقة الآن، وإذا جاء لاعب آخر لن يتغير أي شيء في ثقته بنفسه".

جاهزية هازارد:"لقد كان على ما يرام بعد مباراة ميلان، ظهر بمستوى جيد وعلينا تقييم حالته، الأهم هو نوعية الدقائق التي يلعبها وليس الكم".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الليجا بـ13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو المتصدر الذي لعب مباراة إضافية.