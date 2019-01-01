أنشيلوتي: أحب جوارديولا لكن مانشستر سيتي تراجع

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون يؤكد على صعوبة مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره مانشستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنشيلوتي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة اليوم، وأشاد خلالها بالمدير الفني المنافس بيب جوارديولا وبما يقدمه لفريقه.

وقال أنشيلوتي: "جوارديولا مدرب مذهل ولدي علاقة طيبة به، لقد قابلته عدة مرات وأحترمه كثيرًا، هو شخص عبقري ودومًا يريد أن يقوم بشيء مميز في الملعب".

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وأضاف: "ليفربول حقق الفوز في كل المباريات تقريبًا لذلك منافسة مانشستر سيتي لهم ليست سهلة فهم ليسوا كما كانوا في الموسم الماضي".

وأكمل: "هم فريق قوي ذلك لم يتغير ولديهم عناصر مذهلة ومدير فني رائع، مواجهتهم ستكون اختبار صعب بالنسبة لنا لكننا في حاجة للثقة".

وأنهى تصريحاته: "تلك المباراة جاءت في موعد جيد بالنسبة لنا، تلك الاختبارات مفيدة للفريق، نحن سعداء بمواجهة أفضل الفرق في إنجلترا وأوروبا".

جدير بالذكر أن أنشيلوتي يسير بشكل طيب رفقة إيفرتون حيث خاض مواجهتين حتى الآن في الدوري الإنجليزي تحت قيادته حقق فيهما الفوز.