أنشيلوتي: آسف لخسارة نابولي

أبرز ما قاله كارلو أنشيلوتي عقب هزيمة نابولي أمام كالياري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي إن الهزيمة أمام كالياري صعبة بالنسبة له وعلى الجميع العمل من أجل تصحيح المسار بعدها.

وفي واحدة من مفاجآت الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، سقط نابولي على أرضه في ملعب سان باولو بهدف للا شيء، حيث استقبل هدفًا في آخر دقائق المباراة وتعرض بعدها نجمه كوليبالي للطرد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

وعقب المباراة أعرب كارلو أنشيلوتي عن أسفه للجميع بعد هذه الخسارة مؤكدًا أنه يتحمل النصيب الأكبر فيها وأنها لم تكن متوقعة بالنسبة له.

وأضاف: "لقد افتقدنا للتكريز في لحظات كثيرة، ولكنها مرت بسلام وكنا أكثر قدرة من كالياري على الاستحواذ على الكرة وتسيير المباراة بالشكل الذي أردناه ولكن دون جدوى"

وتابع: "الهدف جاء من خطأ دفاعي، وطرد كوليبالي سيكلفنا مباراة سنلعبها بدونه، بالطبع هذا يضايقني كثيرًا، ولكن علينا أن نعمل وفقًا للمعطيات الحالية دون الشكوى من الظروف"

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يذكر أن روما كان قد خسر قبل انطلاق هذه المباراة أمام أتالانتا بهدفين للا شيء، كما فاز يوفنتوس بالأمس بصعوبة على أرض بريشيا بهدفين مقابل هدف واحد.