أنسو فاتي قد يغيب عن اليورو.. عملية جراحية جديدة وقلق في برشلونة

الفائز بجائزة NXGN 2021 قد يغيب حتى نهاية الموسم

بالرغم من الأجواء الإيجابية التي كانت تُحيط بعملية تعافي نجم برشلونة ومنتب إسبانيا الشاب أنسو فاتي، نقل راديو كتلونيا خبراً سيئاً صادماً يُفيد باحتمالية حاجته لعملية جراحية ثالثة.

وكان فاتي تعرّض لإصابة في نوفمبر 2020 في غضروف القدم.

وكان هذا الشهر، مارس 2021، هو الموعد المبدئي الذي أُعلن لعودة فاتي مرة أخرى إلى الملاعب عند خضوعه للعملية الجراحية في نوفمبر.

لكن حقيقة أن اللاعب يحرز تقدمًا بطيئًا للغاية، جعلت عودته إلى الملاعب تتأخر حتى بصورة مبدئية إلى أبريل 2021.

لكت وفق ما كشفه راديو كتلونيا فإن خياطة الغضروف المفصلي لفاتي لم يلتئم بشكل جيد، لذلك سيتم اتخاذ القرار الايام القليلة المقبلة حول إجراء عملية جراحية جديدة مما سيُبعده على منافسات اليورو.

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⭐ @ANSUFATI wins the NxGn 2021 award by @Goal! 🏆 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 23, 2021

فاتي في تصريح جول: أحلم بخوض منافسات اليورو

اعترف أنسو فاتي لاعب برشلونة الحاصل على جائزة NXGN 2021 لأفضل مواهب العالم أنه حلم باللعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.

نجم برشلونة تم تصنيفه كأفضل لاعب شاب في العالم متفوقًا على قائمة NXGN 2021 الكاملة المكونة من 50 لاعبًا ولدوا بعد الأول من يناير 2002.

وفي حديثه مع جول بعد فوزه بجائزة NXGN 2021 قال فاتي: "أتمنى أن أكون متواجدًا، لكن أولًا يجب أن أتعافى من الإصابة التي أعاني منها".

وأضاف: "لا أعلم ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن اللعب في كأس الأمم الأوروبية بمثابة الحلم لأي لاعب".

وأكمل: "لا أضع الأهداف لنفسي فيما يتعلق بعملية الشفاء، لكنني أحاول التحسن بشكل يومي، وأن أتطور كلاعب، وكشخص".