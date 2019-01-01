أندي كول: السرعة مفتاح لوكاكو وسانشيز يذكرني بالأطفال

أسطورة هجوم مانشستر يحلل وضع المهاجمين الحاليين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى أندي كول، أسطورة مانشستر يونايتد السابقة، تفائله على قدرة الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو، مهاجما الفريق، على استعادة مستواهم من جديد.

وفقد لوكاكو موقعه كأساسي مع المدرب الجديد أولي جونار سولشار، بينما لم يسجل سانشيز إلا هدفاً وحيداً الموسم الحالي.

وقال كول في حوار مع "إي إس بي إن": "أنت لا تتحول للاعب سيء بين ليلة وضحاها، سانشيز ترك أرسنال وأتى هنا لبيئة مختلفة والتغيير كان صعباً عليه". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأتبع: "لا يزال يعمل ولكن يفقد الكرة كثيراً لأنه يحاول البحث عن تمريرة ناجحة أو التسجيل، سيتحسن مع أولي كما تحسن الآخرون، هو يملك السرعة ولا يتوقف".

وواصل كول: "يذكرني بالأطفال عندما يحصلون على كرة جديدة ويريدون إظهار مدى مهارتهم، كان هكذا في أرسنال وكان يسجل الأهداف".

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وعن لوكاكو: "لقد فقد الثقة، يمكنني أن أخبرك ذلك كمهاجم سابق، أرى ذلك في عدم تحركه وتوقفه عن الركض، المشكلة نفسية في المقام الأول".

وأضاف: "في إيفرتون كان يسجل بفضل قوته وسرعته، نصيحتي له إذا كان لا يجيد الكرة بقدميه فليستخدم سرعته".

وأشاد كول بكلاً من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال وجيسي لينجارد: "مارسيال لاعب مهاري يجب أن يُعطى الفرصة لإظهار ذلك، ولينجارد سيصبح مثل تيجانا، الحرية مع أولي تساعده لإظهار إمكانياته".

وأردف: "ماركوس دائماً يريد الكرة في قدمه، وهكذا هي شيم رأس الحربة، كما أنه يجيد استغلال سرعته للعب خلف المدافعين".

ويمر مانشستر يونايتد بفترة توهج منذ تولي سولشار تولي تدريب الفريق وفاز بكل المباريات الست التي خاضها تحت قيادته.