أندية الدوري الإيطالي "قلقة" من إمكانية فشل بروتوكول الحكومة وإلغاء الموسم

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عقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجتماعًا مساء الخميس مع عدد من الأندية لمناقشة وتحليل التعديلات التي طلبتها الحكومة الإيطالية على البروتوكول الصحي للموافقة على عودة المسابقات مجددًا.

منافسات جنة كرة القدم توقفت منذ الأسابيع الأولى لشهر مارس بعدما غزا فيروس كورونا أرجاء البلاد، وبعد استقرار الحالة نسبيًا في الفترة الماضية، يسعى الاتحاد لعودة المسابقات لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقعة حال الإلغاء.

رابطة السيري آ بالاتفاق مع الاتحاد اقترحت موعد 13 يونيو المقبل كموعد لعودة الدوري الإيطالي، ويتبقى أن تُدلي الحكومة بموافقتها ليتم السماح بعودة الحياة لجنة كرة القدم.

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وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة في إيطاليا، فإن اتحاد اللاعبين قد أبدى قلقه من الأمور الإلزامية الصارمة الموضوعة في البروتوكول، معتبرين أن الأمر سابق لأوانه إذا لم يكن هناك تأكيدًا على استئناف المسابقة.

البروتوكول الجديد ينص على حجر إلزامي للأندية، وهو ما اعُتبِر "غير مثالي" لاستكمال المنافسات، كما أن الخطر محدق بمستقبل الكالتشيو، فإعلان الحكومة واضحًا، أي إصابة بكورونا ستعني إلغاء الموسم.

في نهاية الاجتماع طالبت جميع الأطراف بتوضيحات للبروتوكولات الجديدة التي ستأتي بعد المرور من المرحلة الأولى للتدريبات (التدريبات الفردية)، ثم سيتم عقد اجتماعات أخرى مع الأطباء والفنيين والحكام.

وكانت ساندرا زامبا، وكيلة وزارة الصحة الإيطالية، قد خرجت بتصريحات مهمة عن عدم الالتزام بالحجر الصحي، إذ قالت "إذا مرض أحدهم، فإن الحجر الصحي للجميع وإلا سنعود إلى تعليق كل شيء.".

"كل شيء سيقف، بلا شك إذا لم يتم الالتزام بالحجر الصحي كما هو مقرر، ستتوقف البطولة أيضًا."