كاريلو يعد جماهير الهلال: سأظهر بنسخة مطورة الموسم الجديد

لاعب الهلال يتحدث عن مستقبله

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وعد البيروفي أندريه كاريلو، جناح فريق نادي الهلال السعودي، جماهير ناديه، بأنه سيظهر بنسخة مطورة خلال الموسم الجديد مع الزعيم.

كاريلو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة أبها: "جماهير الهلال وقفت معي وشعرت بمحبتهم واهتمامهم ومطالبتهم بالتجديد معي".

اللاعب البيروفي تابع: "أوجه لجماهير الهلال الشكر وسيرون نسخة مطورة من كاريلكو بشكل أفضل بكثير من الموسم الماضي".

وأشار كاريلو إلى أن لاعبي الهلال سيعملون على تعويض الإخفاق الذي حدث الموسم الماضي، بعد ضياع لقب الدوري.

واختتم أندريه كاريلو تصريحاته قائلًا: "الجو الحار دائمًا يؤثر على جميع اللاعبين، ولكن نسعى لتحقيق أهدافنا أمام أبها".

الهلال سيواجه أبها على ملعب جامعة الملك سعود، مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.