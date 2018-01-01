جوميز: تعلمت الكثير في برشلونة وسعيد في إيفرتون

تعرف على تصريحات جوميز عن برشلونة وإيفرتون ومستقبله بعد التألق في البريميرليج

أكد أندريه جوميز، لاعب برشلونة المعار لصفوف إيفرتون، أنّ وجوده مع النادي الكتالوني جعله أكثر تطورًا مشيرًا إلى سعادته باللعب مع التوفيز.

جوميز يلعب لصالح إيفرتون معارًا لمدة موسم واحد فقط دون خيار أحقية الشراء.

وقال البرتغالي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "لم أقل إنني لم أكن سعيدًا في برشلونة، ولكني فقط وجدت العديد من الصعوبات".

وتابع: "أوجه العديد من الانتقادات لنفسي وعادةً أكون سلبيًا أكثر من إيجابيًا حول ما أقدمه في المباريات وألوم نفسي كثيرًا وأحيانًا أصرخ بصوت عالي".

جوميز أكد أنّه حاول في برشلونة تجاهل ما يُكتب عنه في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الأمر كان صعبًا وهذا ما جعله لاعبًا أفضل بعد تجربة برشلونة.

🗓️ في مثل هذا اليوم منذ 32 عامًا..



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(📸: @AFCAjax) pic.twitter.com/VtUjgjlz0O — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

واختتم: "حينما جئت إيفرتون كنت مصابًا ولم ألعب لستة أشهر ولكن الفريق هنا ساعدني للغاية وأقضي فترة عظيمة وأحاول التطور والاستفادة من هذه الفرصة".

إيفرتون يستعد لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.