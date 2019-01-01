أنجولا | هل يتحول الغزال إلى "الحصان الأسود" لكأس أفريقيا؟

نتعرف معًا على منتخب أنجولا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يتبق الكثير على انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، ونواصل في جول تغطيتنا الفريدة للحدث.

استعرضنا معًا المنتخبات المشاركة في البطولة بكافة التفاصيل المطلوبة، ونصل اليوم لمنتخب أنجولا الملقب بالغزلان السوداء، والذي يرغب في التخلي عن هذا اللقب لأسابيع قليلة وامتلاك لقب آخر هو "الحصان الأسود" لبطولة كأس أفريقيا، فهل يستطيع؟

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نظرة تاريخية

لا يُعد المنتخب الأنجولي من المنتخبات العريقة في القارة السمراء، إذ خاض مباراته الدولية الأولى أمام الكونغو عام 1976، ولم ينجح في التأهل لنهائيات كأس العالم سوى مرة واحدة كانت في نسخة 2006.

وشهدت بطولة كأس أمم أفريقيا 1996 التي أقيمت في جنوب أفريقيا المشاركة الأولى لمنتخب أنجولا في البطولة القارية، وتلاها 6 مشاركات أخرى.

ولم يُحقق المنتخب نتيجة أفضل من الوصول لربع نهائي البطولة وحدث مرتين، خلال نسخة 2008 ونسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا وقادهم خلالها المدرب البرتغالي مانويل جوزيه صاحب التاريخ الأسطوري مع الأهلي المصري.

أبرز اللاعبين

يعتمد المنتخب الأنجولي بصورة أساسية على اللاعبين المحليين خاصة نجوم فريق أول أغسطس، ومعهم عدد قليل من اللاعبين المحترفين في أوروبا وأبرزهم المخضرم ماتيوس جاليانو لاعب بوافيستا وصاحب الـ12 هدف خلال 60 مباراة دولية مع المنتخب، وهو هداف أنجولا في التصفيات برصيد 4 أهداف.

هناك أيضًا الصاعد جيلسون لاعب سبورتينج لشبونه الذي قضى الموسمين الأخيرين معارًا لرايو أفي، صاحب الـ22 عامًا يُعد من العناصر المهمة في المنتخب وقد لعب معه 23 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا.

أخيرًا هناك جيرالدو جناح الأهلي المصري، ويتمتع بمهارات فردية وسرعة تُساعده على إزعاج الدفاع المنافس من أطراف الملعب خاصة الجانب الأيمن، ولعب مع أنجولا 20 مباراة أحرز خلالها هدف واحد.

المدرب سرديان فاسيلييفيتش

تعاقد الاتحاد الأنجولي مع المدرب الصربي في ديسمبر 2017، وكان خيارًا غريبًا نظرًا لعدم عمل المدرب سابقًا مع المنتخبات أو حتى في القارة السمراء.

إذ تنحصر مسيرة سردان التدريبية في العمل مع بعض الأندية الصربية الصغيرة، بجانب عمله كمدرب مساعد في منتخب صربيا خلال الفترة من 2010-2012.

النتائج التي حققها المدرب أثبتت صحة خيار الاتحاد الأنجولي، إذ تمكن من قيادة الغزلان السوداء لنهائيات كأس أمم أفريقيا بعد تصدر مجموعتهم في التصفيات بأربعة انتصارات وخسارتين.

ويلعب المدرب صاحب الـ46 عامًا بطريقة لعب 4-2-3-1 وأحيانًا يُغيرها إلى 4-4-2 أو 4-1-4-1، لكن الأولى تبقى المفضلة له وبأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم.

كيف تأهلت أنجولا للكان 2019؟

وقع منتخب أنجولا في المجموعة التاسعة من التصفيات، ونجح في تصدرها والتأهل للنهائيات في مصر، ورافقه منتخب موريتانيا، فيما لم يُحالف الحظ بوركينا فاسو وبوتسيوانا.

وجمعت أنجولا 12 نقطة من 4 انتصارات وخسارتين، والمثير أن الخسارتين كانتا خارج ملعبه أمام المنتخبين الأقل في المجموعة "بوتسيوانا وموريتانيا".

المجموعة والحظوظ في التأهل

وقعت أنجولا في المجموعة الخامسة مع مالي وتونس وموريتانيا.

حظوظ أنجولا في احتلال أحد المركزين المؤهلين مباشرة لدور الـ16 تبدو صعبة، وتعتمد كثيرًا على مباراتها أمام مالي، إذ من المتوقع أن يُسيطر المنتخب التونسي على المجموعة ويتأهل في الصدارة، فيما ستلعب موريتانيا دور "الحصالة" لفارق الجودة والخبرة مع منافسيها.

لذا مواجهة أنجولا مالي ستحدد إلى حد كبير هوية المتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، لكن ستكون هناك فرصة للخاسر من هذا الصراع ليتأهل ضمن أفضل الثوالث.

باعتقادي أن تأهل المنتخب لدور الـ16 وارد جدًا، لكن يبقى من الصعب جدًا أن يتخطى هذه المرحلة إلا إن خدمته القرعة كثيرًا.