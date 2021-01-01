"أنت معتوه ومهرج" .. تفاصيل سب سولدادو لرونالد كومان

سولدادو يفقد أعصابه أثناء مباراة برشلونة وغرناطة

قام مهاجم نادي غرناطة ونجم ريال مدريد وفالنسيا سابقًا روبيرتو سولدادو بإلقاء كلمات حادة على المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان خلال مباراة الفريقين بالأمس.

وخلال مباراة برشلونة وغرناطة في كأس ملك إسبانيا مساء أمس، احتفل المدرب الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان بأحد الأهداف في شوط المباراة الإضافي تجاه مدرجات ملعب غرناطة.

وحول ذلك ذكرت القناة الرابعة في التلفزيون الإسباني “كواترو” أن رد فعل روبيرتو سولدادو على احتفال كومان كان بأن ألقى كلمات حادة عليه بأن وصفه بالمعتوه والمهرج.

ونتيجة لهذه الأوصاف حدثت أزمة بين عناصر الجهازين الفنيين، ونتيجة لذلك عاقب حكم المباراة أحد عناصر الجهاز الفني لنادي غرناطة بالحصول على بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة.

ولم تكن الواقعة التي حدثت بالأمس بين كل من كومان وسولدادو الأولى من نوعها بينهما، حيث أنه كانت هناك رواسب قديمة نتيجة ما حدث بينهما الشهر الماضي.

ويرجع ذلك إلى مواجهة غرناطة وبرشلونة ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث حدث صدام بينهما في مواجهة التاسع من يناير نتيجة الاعتراض على هدف محتسب لبرشلونة طالب لاعبو غرناطة بإلغائه بداعي التسلل

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الجدير بالذكر أن الحساب الرسمي لبرشلونة قد أثار الجدل من خلال السخرية من ريال مدريد ونجمهم السابق والمعار إلى توتنهام جاريث بيل من خلال تغريدة تم تعديلها بعد نشرها بدقائق.