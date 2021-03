"أنت قرد حقير" .. لاعب رينجرز يطالب بالعدالة بعد إهانته عنصرياً

كشف جلين كامارا، لاعب رينجرز، كواليس واقعة العنصرية التي تعرض لها في مباراة فريقه مع سلافيا براج لحساب الدوري الأوروبي الخميس الماضي وسببت عاصفة من الجدل.

واتهم كامارا مدافع سلافيا أوندري كودالا بإهانته عنصرياً وشوهد اللاعب التشيكي وهو يهمس في أذن لاعب رينجرز أثناء المباراة، مما تسبب في غضب الأخير ولاعبي فريقه.

ونشر كامارا عبر تويتر رسالة أوضح فيها ما قاله كودالا عندما همس في أذنه، وذلك في بيان عبر شركة المحاماة التي تتولى إدارة أعماله.

وقال لاعب رينجر إن نظيره التشيكي قال له: "أنت قرد حقير وتعرف ذلك"، وليس "أنت شخص حقير" كما يدعي كودالا وفريقه.

وطالب اللاعب في بيانه بالتحقيق في الواقعة ومعاقبة كودالا من قبل الاتحاد الأوروبي، ونبذ العنصرية من الملاعب.

