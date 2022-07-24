"أنتم سبّاكون!" .. نجم النصر الأسبق يهاجم منتقدي صفقة لويز جوستافو

لاعب الوسط البرازيلي يتعرض لانتقادات قبل أن يلمس الكرة مع النصر

أشاد هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، بتعاقد ناديه مع البرازيلي لويز جوستافو؛ لاعب وسط فنربخشه التركي، موجهًا هجومه لمنتقدي الصفقة واصفًا إياهم بـ"السباكين".

لماذا ينتقد البعض صفقة جوستافو؟

العالمي أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تعاقده مع لاعبي الوسط البرازيلي في صفقة انتقال حر.

ويعد لويز ثالث صفقات النصر الصيفية بعد الثنائي الكولومبي دافيد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان، اللذين تم التعاقد معهما مجانًا أيضًا.

لكن صفقة لويز جوستافو قوبلت بانتقادات من البعض، بداعي كبر سنه، إذ يبلغ من العمر 35 عامًا، بجانب أنه معروف عنه أن لعنة الإصابات تطارده باستمرار.

كيف دافع سرور عن لويز جوستافو؟

كتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الف مليووون مبرووووك، البرازيلي لويز جوستافوووو، اللاعب جاي لنا وغيرنا يقول مايصلح، لاعب كبير ومميز ويستاهل لبس التيشيرت النصراوي لاعب منتخب السامبا لويز. اما التوفيق فهوا من عند الله، اتمنى له كل التوفيق مع العالمي".

وأضاف: " من يتمنى فشل اللاعب هم من لايحبون ان تقول عن اللاعب بانه ممتاز ولو قلت لاصبحت في نظرهم لاتفهم وهم ابناء زاجالو؟".

نجم العالمي الأسبق تابع: "اذا الله فكه من الاصابات، سيكون باذن الله من نجوم الدوري،، سجلوها".

وواصل: "معلومة لبعض السباكين، لاعب محور يجيد اللعب قلب دفاع، انا اعتبره نجم، فما بالك ان كان اللاعب برازيلي، تقولي اصابات، كثيره اقولك الحافظ الله".

سرور اختتم: " لويس جوستافو قصته مع جمهور الخصم نفس القصة الي درسناها في الصف 2/ب الثعلب والعنبه الي ماقدر ياكلها وقال عنها تف تراك حامضة".

معلومة لبعض السباكين

لاعب محور يجيد

اللعب قلب دفاع

انا اعتبره نجم

فما بالك ان كان اللاعب

برازيلي تقولي اصابات

كثيره اقولك الحافظ الله — هاشم سرور (@Hashem_S6) July 24, 2022

من هو لويز جوستافو؟

لاعب الوسط – صاحب الـ35 عامًا – يجيد اللعب أيضًا في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وخاض اللاعب عدة تجارب احترافية، بعدما مثل عدة أندية في البرازيل، لكن شهد الدوري الألماني الجزء الأكبر من تجاربه خارج بلاده..

مثّل جوستافو بايرن ميونخ الألماني في الفترة من يناير 2011 وحتى صيف 2013، وكذلك لعب لمارسيليا الفرنسي وغيرهما.

مع بايرن ميونخ، خاض صاحب الـ35 عامًا 100 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع خمسة آخرين.

أما مع فنربخشه، النادي الذي شهد تجربته الأخيرة في أوروبا، فخاض 97 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.