أنباء عن اقتراب مانشستر يونايتد من ضم بديل بول بوجبا

مقابل رسوم ستتجاوز حاجز الـ60 مليون جنيه إسترليني

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى اقتراب المدير الرياضي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، من التوقيع مع ثالث صفقات الشياطين الحمر هذا الصيف، بعد تأمين مستقبل الثنائي دانييل جيمس وآرون بيساكا.

وبحسب ما ذكرته شبكة "ميديا ست" الإيطالية، فإن عملاق البريميرليج أوشك على ضم لاعب وسط لاتسيو ميلينكوفيتش سافيتش، مقابل رسوم لن تَقل بأي حال من الأحوال عن 67 مليون جنيه إسترليني، ليعوض رحيل الفرنسي بول بوجبا حال أصر على الرحيل.

ورغم عودة بطل العالم لقاعدة تدريب "كارينجتون"، حيث يستعد الفريق لمعسكر الاستعداد للموسم الجديد، إلا أن أغلب التقارير تُشكك في استمراره مع النادي حتى موعد غلق نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية، استنادًا للتصريحات التي أدلى بها أكثر من مرة عن رغبته في الرحيل.

كما تعودنا منذ بداية العُرس الإفريقي 🏆



الجمهور هو أجمل في في هذه البطولة بكل تأكيد 😍#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Ft2gQa3pNJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وما ضاعف الغموض حول مستقبله مع اليونايتد أكثر من أي وقت مضى، ما قاله وكيل أعماله مينو رايولا قبل يومين، بالاعتراف جهرًا بأن موكله لم يَعد لديه ما يُقدمه لأصحاب "مسرح الأحلام"، غير أنه قال بالنص "الجميع في النادي يعرف رغبة بوجبا جيدًا".

ونقلت صحيفة "ديلي ستار" عن المصدر الإيطالي، أن الأيام وربما الساعات القليلة القادمة، قد تشهد إعلان انتقال الشاب الصربي البالغ من العمر 24 عامًا لمعقل اليونايتد، عكس ما كان يتردد عن اقترابه من التوقيع لباريس سان جيرمان، لتتم الموافقة على خروج بوجبا إما لريال مدريد أو ناديه السابق يوفنتوس –كما يتردد في مختلف الصحف الإيطالية والإسبانية-.