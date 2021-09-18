أنباء عن إقالة مينيزيس مدرب النصر بعد خسارة الكلاسيكو

مينيزيس يقترب من الرحيل عن النصر

كشفت تقارير صحفية، عن اتخاذ قرار من جانب مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بإقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني للفريق الأصفر.

النصر تلقى خسارة كبيرة في الكلاسيكو على يد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن أن رئيس النصر مسلي آل معمر، أبلغ عدد من أعضاء الشرف في منصة ملعب مرسول بارك، بإقالة المدرب مينيزيس.

إدارة النصر كانت تفكر خلال الفترة الماضية في إقالة مينيزيس، ومنحته فرصة في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، من أجل تحسين أوضاعه، ولكن يبدو وأن المدرب أصبح خارج العالمي.

ولم يلعن النصر حتى الآن بشكل رسمي إقالة مينيزيس، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن القرار.

وكان النصر قد تعاقد مع مينيزيس في شهر إبريل الماضي، حيث جاء خلفًا للمدرب الكرواتي ألين هورفات، الذي تمت إقالته بعد أن تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

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