أنباء سعيدة لريال مدريد؟ ألابا يحدد شرطه الأهم لاختيار فريقه القادم

هل يضحي باريس بصفقة فاينالدوم؟

وضع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ، شرطه الأهم من أجل اختيار فريقه الجديد بعد الرحيل عن صفوف النادي الألماني.

ألابا أعلن مؤخرًا عن انتهاء رحلته مع بايرن، لكنه رفض الإفصاح عن فريقه القادم، بوجود مفاوضات مكثفة بين كبار أوروبا ووكيل أعماله.

ريال مدريد وباريس سان جيرمان، هما الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، وسط تكهنات مستمرة حول اختياره أحدهما على حساب الآخر.

صحيفة " Le Parisien" الفرنسية، أكدت اشتراط ألابا اللعب في مركز خط الوسط، بدلًا من الظهير الأيسر أو قلب الدفاع.

ويرجع ذلك نظرًا لأنه المركز الذي يشعر فيه اللاعب براحة أكبر، ويحصل به على الحرية الكاملة لإظهار قدراته.

الصفقة قد تعطل بشكل كبير محاولات باريس للتعاقد مع جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، حيث يعتبر من أهم أهداف النادي الفرنسي.

وعلى جانب آخر ربما لا تمثل هذه الأنباء أي مشكلة لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لحاجة الفريق للدعم في مركز خط الوسط.

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وبالنسبة لمركز الظهير الأيسر فمن الصعب الدفع بألابا كأساسي، في ظل تواجد فيرلان مندي، الذي جاء من ليون مقابل 48 مليون يورو في صيف 2019.