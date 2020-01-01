أنباء سارة لريال مدريد .. يوفيتش يقترب من العودة

النجم الصربي قد يعود للمشاركة أمام فياريال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية عودة لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد في آخر جولتين من الدوري الإسباني رغم وجوده في الحجر الصحي لمخالطته مصاب بفيروس كورونا.

يوفيتش خرج من قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بعد ثبوت تعامله مع مصاب بفيروس كورونا وانتقل إلى الحجر الصحي.

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كما لن يتواجد في مباراة الغد، الإثنين، أمام غرناطة للسبب ذاته إلا أنّ هناك فرصة للعودة في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ اللاعب خضع لفحوصات خاصة بفيروس كورونا وظهرت النتيجة سلبية مما يعني أنّه أصبح متاحًا للوجود في قائمة الفريق أمام فياريال ثم ليجانيس.

وأشارت إلى أنّ اللاعب لم يعد منعزلًا في الحجر الصحي كما أنّه يسير على خطى خطة النادي لكي يحافظ على حالته البدنية مما يجعله قادرًا على العودة خلال أقرب وقت ممكن.

وشارك لوكا في مباراة واحدة بعد استكمال المسابقة وجاءت أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

ويحتاج زيدان لعودة يوفيتش في أسرع وقت خاصة بعد تعرض ماريانو دياز للإصابة.