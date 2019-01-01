أنباء سارة لفرانك لامبارد وتشيلسي بعد هزيمة فالنسيا

لا قلق على إصابة خليفة إدين هازارد

تنفس مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الصعداء، بعد ظهور نتائج الفحص الطبي، الذي خضع له الجناح الشاب ماسون ماونت للتأكيد من طبيعة الإصابة التي ألمحت به في سهرة الثلاثاء أمام خفافيش فالنسيا.

وتعرض صاحب الـ20 عامًا لتلك الإصابة، إثر التحامه مع لاعب آرسنال السابق فرانسيس كوكلين، ليضطر لمغادرة ملعب "ستامفورد بريدج"، وسط مخاوف أن تكون إصابة من النوع السيئ.

وعكس أغلب التوقعات، قال مصدر داخل تشيلسي لـ Goal، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها الخلفية المستقبلي لإدين هازارد، أظهرت أن إصابته ليست خطيرة، وبالتبعية لن يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

مع ذلك، أشار نفس المصدر إلى أن الشكوك ما زالت تحوم حول مشاركة ماونت في قمة الأحد المُقبل ضد ليفربول، التي سيستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج" في ختام الجولة السادسة للبريميرليج، وذلك لمنحه الوقت الكافي للتعافي من الكدمة القوية في كاحله.

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ويعول تشيلسي على ماونت منذ بداية الموسم، بالاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية للبلوز في أول 5 جولات في موسم البريميرليج الجديد، لكن حال غاب عن صدام محمد صلاح ورفاقه، سيكون بديله الإسباني بيدرو جنبًا إلى جنب مع البرازيلي ويليان واليافع الإنجليزي تامي آبراهام.

وكان تشيلسي قد استهل مشواره في دوري الأبطال بالسقوط أمام فالنسيا بهدف نظيف في قلب لندن، وذلك قبل مواجهة ليل وأياكس في الجولتين المقبلتين لحساب المجموعة الثامنة.