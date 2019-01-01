أميسي: نهائي كأس الملك كان تاريخيًا وأفضل أهدافي في الأهلي

لاعب التعاون يتحدث عن تجربته مع التعاون

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البوروندي سيدريك أميسي، لاعب فريق نادي التعاون، على أنه سعيد بتجربته مع الفريق السعودي.

أميسي قال خلال تصريحات للحساب الرسمي لنادي التعاون، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفضل أهدافي مع التعاون كان في مرمى الأهلي موسم 2017-2018".

وكشف البوروندي عن أفضل مباراة له في مسيرته، حيث قال: "مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد".

وتابع: "نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كان تاريخيًا بالنسبة لي، لأنه شهد تتويجه بأول ألقابه".

سيدريك أميسي أكد على أنه يعشق مشاهدة أفلام الحركة "الأكشن"، أثناء أوقات فراغه، وقبل التوجه للانضمام للتدريبات.

واختتم أميسي تصريحاته متحدثًأ عن حياته الشخصية، حيث كشف عن أنه يمتلك طفلين ولد وبنت، وأن لقبه هو "أبو عبد الرزاق".

أميسي قاد التعاون الموسم الماضي لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.